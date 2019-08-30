Ростов-на-Дону, , 19:43 — REGNUMСеверо-Кавказский окружной военный суд признал виновным жителя Ставропольского края Станислава Шаламова по делу об оправдании терроризма. Он приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе суда.

Суд

Установлено, что 1 июня 2018 года осужденный, используя мобильный телефон, написал в сети интернет комментарий, в котором оправдывал терроризм. Приговор суда в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Ставрополья, присягнувшего на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).