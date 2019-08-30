Екатеринбург, , 18:19 — REGNUMГлава комитета по законодательству Госдумы, депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») согласился возглавить попечительский совет библиотеки имени Белинского в Екатеринбурге. Об этом сообщает ЕАН.

Руководитель советом парламентарию предложил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Также в совет войдут предприниматели и представители властей. Ожидается, что структура поможет развитию библиотеки. Первое заседание совета состоится уже на следующей неделе.

Ранее инициативу создания попечительского совета поддержала свердловская министр культуры Светлана Учайкина. По её мнению, совет поможет продвинуть культуру чтения.

Читайте ранее в этом сюжете: Лучшими критиками на премии «Неистовый Виссарион» признаны только женщины