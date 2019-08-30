Москва, , 18:16 — REGNUMВ Москве прокуратура города обратилась к незарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской думы Любови Соболь с предупреждением. Информационное сообщение опубликовано 30 августа на сайте ведомства.

В надзорном ведомстве рассказали о том, что социальных сетях распространяются призывы к участию в массовом публичном мероприятии 31 августа. При этом акция не согласована с властями в установленном порядке.

«Организатору указанного массового публичного мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения», — говорится в тексте.

В прокуратуре также напомнили об ответственности за участие в подобном мероприятии.

Ранее о незаконной акции в Москве высказались в ГУ МВД России по столице.

Как сообщало ИА REGNUM, для обеспечения правопорядка 30 августа общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве работать не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Москвы закрыла «Яму» из-за призывов к незаконной акции