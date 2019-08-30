Москва, , 18:04 — REGNUMСледственный комитет РФ подготовил видеосюжет о протестах в Москве. Ролик опубликован на YouTube на официальном канале СК РФ.

В материале проводятся параллели между протестами разных лет и рассказывается о сломанных судьбах участников акций.

«В толпе практически никогда не встретишь истинных организаторов массовых беспорядков. Как показывает опыт расследования таких преступлений, основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача — распределить правильно роли и финансовые потоки», — сообщает закадровый голос.

В видео показаны нарезанные записи протестов, в том числе эпизоды нападений на сотрудников полиции.

«Наибольший отклик подобные акции вызывают у людей, для которых эмоциональная реакция доминирует над рациональной, которые в меньшей степени склонны анализировать какие-то факты, реальные обстоятельства того, что произошло, изучать информацию по этому делу, которые больше реагируют на некий эмоциональный импульс», — комментирует в ролике генеральный директор «НИИ Социологии» Мария Филь.

По её мнению, эмоциональная составляющая раздувается заинтересованными сторонами и приводит людей на протестные акции.