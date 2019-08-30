Рязань, , 17:58 — REGNUMСтатистики Рязанской области подсчитали число местных долгожителей, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж. Таких оказалось 133 человека, 84 из них живут в областном центре. Все они получают пенсионные выплаты, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Рязаньстата.

Среди районов области лидирует Михайловский — там живут восемь долгожителей. По пять человек проживает в Скопинском и Касимовском районах. В Ряжском, Шиловском, Сараевском и Пронском районах насчитывается по четыре долгожителя. По два гражданина старше 100 лет живут в Рыбновском, Клепиковском и Старожиловском районах. По достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза, в 2018 году она составила 9 тыс. 965,8 рубля в месяц.

На начало 2019 года в Рязанской области доля пенсионеров в возрасте 80 лет и старше в общей численности пенсионеров насчитывает 13%, или 50 тыс. 94 человека. Подавляющее большинство долгожителей — женщины, их 39 тыс. 476.