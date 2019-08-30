Орел, , 17:47 — REGNUMРуководство и сотрудники Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области понесли наказание за опубликованное в соцсетях видео. Должностные лица грубо нарушили свои трудовые обязанности, что стало поводом для серьезного разбирательства органов региональной власти, заявили 30 августа в пресс-службе администрации губернатора и правительства Орловской области.

Из интерната были уволены три палатные санитарки. Старшая медицинская сестра получила строгий выговор. Фельдшеру и медицинским сёстрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала. Выговор также объявлен директору социального учреждения — за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

«Областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в ближайшее время проведет комплексную выездную проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В связи с выявленным нарушением подобные проверки будут проведены и в других домах-интернатах области», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился 28 августа — в сеть попал видеоролик, на котором постоялец дома-интерната лежит на голом полу.