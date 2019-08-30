Великий Новгород, , 17:43 — REGNUMОсновными причинами смерти населения Новгородской области остаются болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения и внешние причины. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородстате.

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

В первом полугодии 2019 года в Новгородской области умерли 4888 человек — на 360 человек (на 6,9%) меньше, чем в январе — июне 2018 года. При этом смертность в регионе по-прежнему почти вдвое превышает рождаемость.

По данным ведомства, от болезней системы кровообращения скончались более 50% от общего числа всех умерших в первой половине года, от онкологических заболеваний — 12,4%, от прочих заболеваний — 14,7%. На внешние причины пришлось 6,7% всех летальных исходов.

Смерть 209 человек (4,3% от общего числа умерших) была непосредственно связана с алкоголем.

«В основном это алкогольная кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени и случайные отравления алкоголем», — отметили в Новгородстате.

От внешних причин смерти в первом полугодии умерли 328 человек, что меньше, чем в 2018 году. От всех видов транспортных травм погибли 34 человека (на девять человек меньше, чем в первом полугодии прошлого года). Воздействие чрезмерно низкой природной температуры стало причиной смерти 25 жителей Новгородской области (меньше на три человека, чем в первой половине 2018 года).

В регионе сократилось число умерших от случайных падений — с 34 до 20 человек, прочих случайных отравлений — с 33 человек до 20 человек. Жертвами убийц стали два человека — на шесть меньше, чем в январе — июне 2018 года. При этом в два раза выросло число погибших от случайных утоплений (30 человек).

В первом полугодии в Новгородской области умели 14 детей в возрасте до 1 года (в прошлом году за этот же период — 13 детей). Основной причиной смерти детей Новгородстат назвал состояния, возникающие в перинатальном периоде (то есть тесно связанные со здоровьем матери).

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