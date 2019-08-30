Архангельск, , 17:41 — REGNUMВласти Архангельской области, работая над новой редакцией территориальной схемы обращения с ТКО, выявили почти две сотни несанкционированных свалок.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, список несанкционированных свалок пришлось существенно увеличить по сравнению с прошлой редакцией — с 312 до 490.

Напомним, накануне на заседании регионального правительства были приняты изменения в территориальную схему обращения с отходами. Работа по ее обновлению велась с октября 2018 года и заняла у правительства области около 10 месяцев.

Вместе с тем, регион находится в поиске нового регионального оператора. Бывший — компания «Эконцентр» — расторгла с областью договор после того, как основной проект компании — строительство межмуниципального полигона в Рикасихе был отменен под давлением общественности.