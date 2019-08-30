Новую несанкционированную акцию протеста в Москве анонсировала несистемная оппозиция. Один из рупоров протестующих, блогер и незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Любовь Соболь объявила о проведении «мирного шествия» 31 августа в центре столицы и пригласила всех желающих присоединиться.

Среди первых на призывы отреагировала полиция Москвы, распространив предостережение о недопустимости противоправных действий и нарушения общественного порядка. В главке предлагают отказаться от организации массового публичного мероприятия и воздержаться от участия в нём.

Впрочем, ранее обращения правоохранительных органов не мешали решительному настрою оппозиционеров. В столице прошли несколько незаконных акций, завершившихся столкновениями с полицией, массовыми задержаниями, штрафами и даже уголовными делами. Традиционное требование протестующих — допустить до выборов незарегистрированных кандидатов, в подписях которых избирательные комиссии нашли нарушения.

Отметим, что до выборов осталась всего неделя — они пройдут 8 сентября 2019 года. Что будет на улицах Москвы 31 августа — читайте в трансляции ИА REGNUM.