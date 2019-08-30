31 Августа
 
13:39

Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ отказались от серии одиночных пикетов

Серию одиночных пикетов кандидатов в Мосгордуму от КПРФ решено не проводить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы по 22-му избирательному округу Дмитрий Сараев (КПРФ).

13:35

В эти минуты на предполагаемой точке сбора оппозиции проходит одиночный пикет. Женщина держит в руках плакат политического содержания. Журналистов больше, чем возможных участников. Чуть поодаль дежурят пока немногочисленные полицейские.