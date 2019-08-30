Ялта, Крым, , 17:37 — REGNUMКрымский Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление ялтинского муниципалитета к ООО «Торговый дом «Массандра» о сносе её недостроенного объекта, который возводили с нарушением действующего законодательства. Об этом 30 августа ИА REGNUM сообщили в администрации города.

По словам чиновников, 0,06 га земли передали этой фирме в аренду на 49 лет в 2010 году под строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома. Приступая к строительным работам в феврале 2014 года, ТД «Массандра» проигнорировал выданные ему ранее градостроительные условия и ограничения застройки. Впоследствии предприятие не реагировало на предписания и требования органов власти, что и стало поводом для обращения в суд.

«Подобных объектов на территории Ялты несколько десятков, и по большинству из них уже идут судебные разбирательства. Мы будем пресекать любое самовольное и незаконное строительство в регионе», — заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

Если фирма откажется самостоятельно демонтировать объект, снос произведут за госсчёт с последующим взысканием затраченных сумм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ялты анонсировали снос незаконных самостроев.

«Убирать будут всё, что строилось без разрешений либо с нарушением законодательства, в центральной части, в парковых зонах и исторических местах», — 29 августа заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

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