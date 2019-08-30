Махачкала, , 17:40 — REGNUMНадзорные органы МЧС России обследовали более 49,7 тыс. школ по всей стране с целью выявления неисправностей в системе пожарной сигнализации. Хуже всего дела обстоят в Дагестане, где в 280 школах установленные датчики не передают сигнал тревоги в местные подразделения экстренных служб, пишут 30 августа «Известия».

За неделю до начала учебного года система пожарной сигнализации не была настроена в 675 школах России. Вторым субъектом по числу выявленных нарушений стала Псковская область. Здесь сотрудникам 162 школ в случае пожара придется самостоятельно вызывать пожарную охрану.

При этом отмечается, что серьезных нарушений, из-за которых школы могут не открыться, МЧС пока не обнаружило. В ведомстве предполагают, что образовательные организации успеют к началу учебного года исправить все выявленные нарушения.

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Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM замначальника главного управления МЧС Дагестана — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эльдар Хамавов рассказал о нарушениях требований противопожарной безопасности, допускаемых дагестанскими застройщиками при возведении многоквартирных домов.