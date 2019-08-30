Великий Новгород, , 17:30 — REGNUMВ первом полугодии 2019 года в Новгородской области рождаемость снизилась на 13,5%. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, в регионе родились 2545 детей, что на 397 новорождённых меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

При этом в регионе наблюдается и снижение смертности: за первые шесть месяцев 2019 года в Новгородской области умерли 4888 человек — на 360 человек (на 6,9%) меньше, чем в январе — июне 2018 года. Смертность в Новгородской области по-прежнему почти вдвое превышает рождаемость.

В целом по региону отмечено увеличение естественной убыли на 37 человек, или на 1,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Новгородской области ежегодно сокращается, а рождаемость в регионе в 2017 году впервые серьёзна упала за последние 20 лет и продолжает снижаться.

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В 2018 году в Новгородской области родились 5845 детей. Всего в регионе, по данным на 1 января 2019 года, проживало чуть более 600 тыс. человек.

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