Великий Новгород, , 17:21 — REGNUMВ Новгородской области в первом полугодии 2019 года миграционную убыль населения, отмеченную в 2018 году, сменил миграционный прирост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Новгородстате.

Миграционный прирост населения составил 653 человека (в первом полугодии предыдущего года отмечалась миграционная убыль на 891 человека). Из других регионов России в область прибыло 4411 человек — на 123 человека больше, чем выбыло. Наибольшее положительное сальдо миграции получено при обмене населением с Санкт-Петербургом — 138 человек, наибольшая убыль отмечается в обмене с Ленинградской областью — 355 человек.

Из зарубежных стран прибыло 1188 человек, что на 576 человек больше по сравнению с первым полугодием 2018 года. Число выбывших за границу уменьшилось на 441 человека и составило 658 человек. Больше всего новых жителей прибыли в Новгородскую область из Таджикистана (177 человек), Украины (71 человек) и Молдавии (69 человек). Среди стран дальнего зарубежья наибольшее положительное сальдо миграции получено при обмене с Турцией и Грузией, наибольшая миграционная убыль — с Германией и США.

Миграционный прирост населения наблюдался в Великом Новгороде, Боровичском, Новгородском, Маловишерском, Валдайском, Батецком, Холмском и Парфинском районах. В остальных — миграционная убыль населения. Наибольшая — в Мошенском и Окуловском районах.

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