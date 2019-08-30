Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUMСеверо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого оказался житель Чечни Юсуп У. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие терроризму». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2016 года в австрийском городе Дорнбирн У., разделяя идеологию терроризма, перевёл посреднику 150 евро для их передачи осуждённому С., намеревавшемуся выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Свою вину У. не признал.

Житель Чечни судом признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.