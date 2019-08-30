Липецк, , 17:06 — REGNUMПервый в истории области Международный марафон пройдет в Липецке 13 октября. Участниками осеннего старта станут более двух тысяч человек, в том числе иностранные легкоатлеты. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Ведущим Липецкого марафона станет Дмитрий Губерниев. Организаторы анонсируют множество сюрпризов, в том числе участие в забегах известных хоккеистов, футболистов и олимпийских чемпионов. Хедлайнером бегунов выступит прославленный марафонец, бронзовый призер чемпионата Европы по марафону Дмитрий Сафронов, который недавно стал вторым на Московском полумарафоне. На старт забега-спутника в 10 км выйдет российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, недавно завершивший профессиональную карьеру боксера.

На старт планирует выйти и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В 2019 году он уже участвовал в первом липецком полумарафоне. Руководитель региона поддержал идею проведения липецкого марафона.

«Марафоны в разных городах всегда собирают тысячи участников. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Все вокруг улыбаются, радуются, бегунов поддерживают зрители. Эти эмоции хочется пережить снова. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком марафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее», — считает Игорь Артамонов.

10 километров пробежит и мэр Липецка Евгения Уваркина. Всего для участников доступны пять дистанций: марафон 42,2 км, 10 км для любителей и 3 км для новичков. Дети разного возраста смогут пробежать 300 и 600 метров. Всех участников масштабного спортивного события ждут стартовые пакеты с подарками от спонсоров и партнеров, медаль финишеров и чипы индивидуального хронометража. Предусмотрена развлекательная программа, поддержка, питание на трассе.