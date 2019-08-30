Симферополь, , 16:45 — REGNUMНа восьми пляжах в Крыму и Севастополе обнаружили положительные пробы морской воды на микробиологические показатели и временно запретили купание на этих территориях. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Восемь проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах. По данным фактам вынесены постановления о временном ограничении купания», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды на пяти пляжах Севастополя — «Мыс Хрустальный», «Городской», «Мраморный», «Парк Победы», «Омега» — не соответствуют требованиям санитарных правил. Сейчас они временно закрыты для купания.