Магас, , 16:44 — REGNUMВ Ингушетии остались без мандатов девять депутатов сельских поселений. Народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, сложили полномочия депутаты сельских поселений Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. Все они скрыли либо свои доходы за 2018 год, либо доходы своих супругов и несовершеннолетних детей.

Представителям сельсоветов предъявили обвинение в утрате доверия и лишили их мандатов по требованию прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ингушетии расстались с мандатами пять депутатов в Назрановском районе. Их уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.