Обнинск, Калужская область, , 16:51 — REGNUMДо 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год обрабатывает мусоросортировочный комплекс «Спецавтохозяйство Обнинск». В ближайшее время предприятие намерено начать производство из мусора альтернативного топлива, а также построить плавильную установку для утилизации снега, вывозимого из города.

До 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год обрабатывает мусоросортировочный комплекс. «Спецавтохозяйство Обнинск» Admobninsk.ru

Как сообщили 30 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, предприятие осуществляет ежедневный вывоз и учет раздельно собранного мусора с 60 специально установленных в городе контейнеров. Отсортированное вторичное сырье прессуется и отправляется на заводы-переработчики.

Мусоросортировочный комплекс «Спецавтохозяйство Обнинск» осуществляет сбор, обработку и сортировку отходов не только на территории Обнинска, но и также Боровского, Жуковского, Таруского и Медынского районов Калужской области.