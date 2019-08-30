Екатеринбург, , 16:55 — REGNUMВ Екатеринбурге установили дату встречи рабочей группы, которая должна определить параметры опроса о храме Святой Екатерины. Об этом сообщает ЕАН.

Заседание состоится 3 сентября в зале заседаний гордумы — именно такую дату и время согласовали мэрия с гордумой.

Стоит отметить, что участники рабочей группы ещё не знают о мероприятии — аппарат гордумы только начнёт их обзванивать, сказал спикер гордумы Игорь Володин.

Напомним, ранее председатель думы настаивал, чтобы встречу удалось провести не позднее 30 августа. По мнению городских СМИ, Володин сомневается в целесообразности опроса.

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