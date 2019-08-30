Москва, , 16:31 — REGNUMОфициальный представитель немецкого автопроизводителя Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» объявил об отзыве 138 автомобилей из-за возможных проблем с ремнями и подушками безопасности. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Porsche моделей Cayman/Boxster, 718 Cayman/718 Boxster, Panamera и 911, реализованные в период с июля 2015 года по май 2017 года.

«Причиной отзыва является вероятность того, что на транспортных средствах установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неисправный конденсатор может стать причиной непредвиденной активации подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае ДТП.

На отзываемых транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления Airbag для обеспечения возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев авто.

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