Бишкек, , 16:27 — REGNUMЗа последние пять лет количество детей, обучающихся в школах Киргизии, увеличилось на 21% и достигло 1 млн 268 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

В прошлом учебном году в первый класс в Киргизии пошли 143 тысячи детей. Это на 19% превышает численность первоклассников, отправившихся в школы в 2014 году.

В ведомстве отмечают, что в конце 2018 года в республике насчитывалось 2 265 дневных общеобразовательных школ.

За прошедшее с того момента время построено еще несколько школ, но их появление не оказало существенного положительного влияния на ситуацию с нехваткой ученических мест и на условия обучения для большинства школьников.

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