Бишкек, , 16:24 — REGNUMСвердловский районный суд Бишкека приговорил 19-летнюю гражданку Киргизии к четырем годам лишения свободы за разжигание межнациональной розни, — передает «Кабар».

Киргизстанку признали виновной в том, что она отправила в одну из групп, созданных в мессенджере WhatsApp, пять аудиосообщений с призывом привезти всех работающих на рынке «Дордой» китайцев на главную площадь столицы Киргизии, поставить их на колени, а затем выгнать из страны.

Отметим, что судебный орган предоставил подсудимой поблажку из-за того, что у нее на попечении имеется несовершеннолетний ребенок — отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком возраста 14 лет.

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