Иваново, , 16:04 — REGNUMИвановская пожарно-спасательная академия МЧС преподнесла городу подарок: на аллее Спасателей у образовательного учреждения появился настоящий вертолёт. Об этом в своём инстаграм-аккаунте сообщил глава города Владимир Шарыпов.

Вертолёт будет открывать музей спецтехники под открытым небом. Для этого установленные ранее экспонаты сдвинут за счёт благоустройства нового участка аллеи. Боевую машину, исчерпавшую свой ресурс, привели в порядок, перекрасили и уже начали работы по установке. Жители города в комментариях к новости мэра положительно оценили этот подарок.

Экспозиция Музея пожарной и спасательной техники расположена на улице Огнеборцев в Иваново. На аллее, открытой в 2010 году, установлено более 20 машин.