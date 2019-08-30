Киев, 30 августа 2019, 16:37 — REGNUMСотрудники компаний «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» провели совместные учения на случай полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявили 29 августа в пресс-службе «Укртрансгаза».
Специалисты рассмотрели различные варианты развития событий и предложили планы ответных мероприятий.
Как сообщил «Интерфакс — Украина», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о подготовке Украины к новому раунду переговоров с Россией касательно транзита газа в ЕС.
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Напомним, контракт, регулирующий транзит российского газа через территорию Украины, истекает в 2019 году. Если новый договор не будет заключён, существует вероятность того, что транзит газа будет остановлен.