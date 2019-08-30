Киев, , 16:37 — REGNUMСотрудники компаний «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» провели совместные учения на случай полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявили 29 августа в пресс-службе «Укртрансгаза».

"Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки «Газпромом» транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года», — сказано в сообщении.

Специалисты рассмотрели различные варианты развития событий и предложили планы ответных мероприятий.

«Газотранспортная система Украины готова к стабильной работе при реализации Газпромом сценария «нулевого транзита», — отметили в пресс-службе.

Как сообщил «Интерфакс — Украина», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о подготовке Украины к новому раунду переговоров с Россией касательно транзита газа в ЕС.

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Напомним, контракт, регулирующий транзит российского газа через территорию Украины, истекает в 2019 году. Если новый договор не будет заключён, существует вероятность того, что транзит газа будет остановлен.