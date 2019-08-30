Архангельск, , 15:57 — REGNUM2 сентября торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пройдут в 336 школах Архангельской области. В них примут участие более 125 тысяч школьников.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в регионе в День знаний будут более 650 правоохранителей, а также работники частных охранных организаций, представители общественных объединений и казачества. За сутки до начала торжественных мероприятий и до их окончания общеобразовательные объекты образования будут взяты под круглосуточную охрану полиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области не хватает средств на выполнение первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности. В общей сложности только на первоочередные задачи требуется более 675 млн рублей.