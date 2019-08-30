Хельсинки, , 15:50 — REGNUMВ Финляндии начнут более пристально контролировать ввоз ягод из России. Ввезти их в страну, в том числе для личного пользования, станет сложнее уже с декабря 2019 года. Об этом сообщает финская государственная телерадиовещательная корпорация YLE.

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Уточняется, что решение об ограничении ввоза ягод из России продиктовано новой директивой Евросоюза, призванной снизить распространение опасных болезней и вредителей среди растений.

Так, согласно новым правилам, чтобы провезти ягоды через таможню, необходимо будет предъявить фитосанитарный сертификат. Контролирующие органы начнут его требовать только с 14 декабря. До этого момента будет действовать переходный период.

«Сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина», — уточняется в сообщении.

Добавим, что в настоящее время из России в Финляндию без фитосанитарного сертификата для личного потребления можно ввозить до трёх килограмм ягод.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября Финляндия начнёт следовать общей визовой политике Евросоюза при оформлении разрешительных документов на въезд в страны Шенгенского соглашения. Так, уже с начала осени у граждан России, подающих заявления на шенгенскую визу в посольстве Финляндии в Москве, генконсульстве в Санкт-Петербурге и офисах в Петрозаводске и Мурманске, начнут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

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