Ханой, , 16:09 — REGNUMПредставители южнокорейской компании Lotte Department Store совместно с фондом Korea Green Foundation «подарили детям во Вьетнаме чистую питьевую воду». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители южнокорейской компании и фонда установили в одном из детских садов, расположенном в районе Намтыльем города Ханой, очистное сооружение дождевых вод.

По словам представителей Южной Кореи, данное сооружение способно очищать и хранить в резервуарах около 20 тонн дождевой воды. Благодаря очистному сооружению дождевых вод более 500 детей и жителей района смогут наслаждаться чистой водой.

Известно, что июле 2014 года представители компании установили очистное сооружение в деревне недалеко от Ханоя, а в ноябре 2015 году — в деревне недалеко от Хошимина.