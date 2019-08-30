Махачкала, 30 августа 2019, 16:05 — REGNUMАрбитражный суд Дагестана удовлетворил иск территориального Фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области о взыскании 4,5 млн рублей с дагестанского территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что данная задолженность образовалась за медицинскую помощь, оказанную жителям Дагестана в медучреждениях Саратовской области.
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Напомним, это не первый иск от Саратовской области о взыскании долга с Дагестана по линии ФОМС. Как сообщало ИА REGNUM, ранее производство по делу о взыскании 10,6 млн рублей было прекращено в связи с погашением задолженности.