Волгоград, , 15:46 — REGNUMВ единый день голосования 8 сентября 2019 года на избирательных участках Волгоградской области будут работать волонтёры. Они помогут пожилым людям и инвалидам пройти внутрь, покажут, где находятся столы регистрации, проводят до кабины голосования. Предполагается, что на дежурство придут более 800 человек, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального избиркома.

Волонтёров можно узнать по специальной форме: это нагрудный знак с фамилией и именем добровольца, кепка и накидка белого цвета с символикой единого дня голосования. Помощники будут дежурить на участках в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово и Урюпинске. Среди студентов даже проведут специальный конкурс на лучшего волонтёра избирательного участка, итоги которого подведут 5 декабря — в День добровольца.

«Планируем, что количество волонтёров ещё увеличится, когда студенты выйдут на учёбу. На избирательные участки они приходят с паспортом и направлением территориальной избирательной комиссии», — рассказал секретаря избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин.