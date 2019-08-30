Черкесск, , 15:45 — REGNUMПредставители Карачаево-Черкесии на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» получили наибольшую грантовую поддержку. Общая сумма выигранных участниками из республики грантов составила 5,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы и правительства РФ.

По итогам третьей смены экспертная комиссия Федерального агентства по делам молодежи поддержала 15 проектов от Карачаево-Черкесии. Всего представители республики защищали проекты в девяти номинациях, в том числе в таких сферах, как добровольчество, медиа, патриотическое воспитание, межнациональное взаимодействие, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, спорт, здоровый образа жизни, туризм и других.

Как сообщало ИА REGNUM, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019» проходил в Пятигорске с 9 по 29 августа. В нем приняли участие более 3000 участников. В 2019 году форум проходил в 10-й раз. Грантовый фонд конкурса составил 25 462 000 рублей.

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