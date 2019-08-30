Одесса, Украина, , 15:43 — REGNUMВ Одесской области прошли испытания украинской системы залпового огня с увеличенной дальностью поражения «Ольха—М», сообщили 30 августа в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В пресс-службе ведомства рассказали, что испытания прошли успешно.

Как заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, СНБО принял ряд решений, направленных на ускорение процесса принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине прошли испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Впереди — лётные испытания изделия.

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