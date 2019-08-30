Севастополь, 30 августа 2019, 15:40 — REGNUMВ севастопольском селе Широкое оборудовали избирательный участок в брошенном на обочине троллейбусе «ЗиУ-9». Об этом 30 августа на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма и Законодательное собрание Севастополя. По прогнозу экспертов, явка в субъектах будет значительно меньше по сравнению с 2014 годом.