Севастополь, , 15:40 — REGNUMВ севастопольском селе Широкое оборудовали избирательный участок в брошенном на обочине троллейбусе «ЗиУ-9». Об этом 30 августа на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали ещё в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили… Это, конечно, позорище и никуда не годится. Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования», — отметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма и Законодательное собрание Севастополя. По прогнозу экспертов, явка в субъектах будет значительно меньше по сравнению с 2014 годом.