Белгород, , 15:38 — REGNUMПервую в Белгородской области инновационную систему накопления энергии установят энергетики компании «Россети Центр Белгородэнерго» в микрорайоне Юго-Западном. Батарея будет накапливать электроэнергию во время минимального потребления и раздавать в пиковые часы.

Мощность накопителя составляет 10 кВА, его подключат к двухкилометровому участку воздушной линии «Западная». Современная установка на базе литий-ионной аккумуляторной батареи обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления, снизит недоотпуск и потери электроэнергии, сообщает ИА «Бел.ру». Накопитель будет работать в режиме дистанционного управления включения и отключения устройства.

Технология широко применяется во многих бытовых устройствах и электромобилях, но в энергетике пока используется редко. Накопитель установят в рамках пилотного проекта по реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса микрорайонов ИЖС.