Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUMВ ближайшие 4−5 лет в Петербурге планируется построить 169 детских садов и 94 школы. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов, выступая 30 августа на VI Общероссийском родительском собрании.

Он напомнил, что 1 сентября в Петербурге откроется сразу девять новых школ, до конца текущего года — еще две. Кроме того, по итогам 2019 года будет отремонтировано 88 школ, а в 2020 году пройдет ремонт еще в 90 школах.

«Петербургской школе есть чем гордиться. У нас одна из лучших в стране систем дополнительного образования в России. В нее включены более 88% петербургских школьников. Мы готовы поделиться нашим опытом с другими регионами», — сказал Александр Беглов на Общероссийском родительском собрании.

Что же касается дошкольного образования, то, с учетом капитально отремонтированных зданий, до конца года откроются 44 дошкольных учреждения.

Беглов также отметил, что с 1 сентября в Петербурге вводится надбавка за классное руководство в размере 5000 рублей в месяц. Благодаря этой городской доплате школы смогут направить высвободившиеся средства на дополнительные выплаты завучам.

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