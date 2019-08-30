Севастополь, , 15:35 — REGNUMКоличество спортивных объектов в Севастополе увеличится в два раза к 2024 году. Об этом 30 августа журналистам сообщил начальник городского управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

«На сегодняшний день показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой составляет 32%. Мы должны достичь — 60% с помощью строительства комплекса имени 200-летия Севастополя и стадиона «Горняк», новых площадок в сельской зоне, а также капремонта футбольного поля в селе Андреевка», — отметил специалист.

По его словам, на эти нужды город потратит до 2024 года 6,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила, что до конца 2019 года в Крыму установят 145 площадок для сдачи норм ГТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе установят полторы сотни площадок ГТО