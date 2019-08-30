Сухум, , 15:31 — REGNUMЗамминистра по курортам и туризму Астамур Барциц и начальник отдела информации и имиджевой политики минтуризма Саид Аршба 30 августа в Сухуме подвели промежуточные итоги туристического сезона. Об этом сообщает абхазская газета «Нужная».

Рицинский национальный парк © husernik

Астамура Барциц отметил, что, по предварительным данным, в местах размещения Абхазии с начала года отдохнули около 250 тысяч туристов. Замминистра рассказал об излюбленных местах отдыхающих. Особенной популярностью среди туристов пользуется Восточная Абхазия. Каждую неделю этот регион посещают около 10 тысяч гостей страны, основная часть которых — паломники. Набирает популярность город Ткуарчал, в котором расположены родановый источник, пансионат и водопад. Самыми популярными туристическими местами Абхазии являются Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера.

Саид Аршба рассказал, что 2019 году в Абхазии меньше отдыхающих, чем в прошлом 2018 году. По его мнению, это связано с неблагоприятной погодой в июле 2019 года. «Еще впереди бархатный сезон, возможно, к концу года цифры превысят прошлогодние показатели», — добавил Аршба.

Барциц сообщил, что созданная при министерстве в этом году «горячая линия» для туристов активно работает и помогает с консультацией всем обратившимся, благодаря чему сократилось число обманутых туристов.

Замминистра отметил, что в Абхазии планируются мероприятия, которые сделают отдых в стране более комфортным. Так в 2019 году планируется создать рейтинг экскурсионных организаций и отелей Абхазии. В бюджет министерства также заложены курсы повышения квалификации для «сотрудников линейного административного звена в абхазских отелях», что позволит реализовать программу классификации наших отелей по количеству звезд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что ситуация с преступностью в стране изменилась к лучшему. Это позволяет обеспечить комфортный отдых туристам из России и других стран.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии отдыхать стало безопаснее