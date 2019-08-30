Брянск, , 15:26 — REGNUMЖителя Злынковского района Брянской области обвиняют в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Мужчина хотел перевезти через границу некоторые санкционные товары. За беспрепятственный ввоз он предлагал пограничнику 100 тысяч рублей, сообщили 30 августа в пресс-службе брянской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2019 года фигурант уголовного дела предложил деньги сотруднику пограничной службы. Взятку он передавал в одном из кафе Брянска. Там его и задержали с поличным.

Расследование уголовного дела завершено. Решение будет выносить Володарский районный суд.