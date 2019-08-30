Джуба, , 15:37 — REGNUMМинистерство внутренних дел Южного Судана постановило депортировать 16 граждан Кении и четырех граждан Великобритании, которые работают в частной охранной фирме. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Их депортация произойдет через несколько дней после того, как фирме Insight Security не удалось разрешить конфликт, связанный с задолженностями по зарплатам своим сотрудникам.

Приказ о депортации был оглашен городским советом Джубы поздно вечером во вторник, 27 августа.

«Четырем гражданам Великобритании и 16 гражданам Кении дали 72 часа на то, чтобы выплатить все, что они должны правительству и гражданам страны в качестве зарплаты… и затем покинуть страну», — сказал Тийк Тийк Маярдит, заместитель мэра городского совета Джубы.

На прошлой неделе власти Южного Судана закрыли частную охранную фирму Insight Security по обвинению в том, что она эксплуатирует местных жителей и не платит налоги. Руководство фирмы было арестовано после того, как компанию обвинили в жестоком обращении с ее работниками.