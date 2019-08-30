Улан-Удэ, , 15:21 — REGNUMСоветский районный суд Улан-Удэ признал незаконным решение о несогласовании проведения митинга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, истец намеревался провести публичную акцию в парке «Юбилейный» 1 сентября.

Однако власти города предложили изменить место и время проведения митинга, сославшись на то, что в это время в парке запланировано проведение мероприятий, посвященных началу учебного года и празднованию Дня города. При этом в нарушение закона работники администрации Улан-Удэ не предложили альтернативное место и время.

«Также суду не представлено доказательств того, что ранее были опубликованы сведения о массовых мероприятиях, проводимых 01 сентября 2019 года в парке «Юбилейный», — отметили в суде.

В результате судья пришёл к выводу, что решение администрации Улан-Удэ нарушает права истца на проведение публичных мероприятий и не соответствует требованиям федерального закона «О собраниях, митингах».

Впрочем, суду ответчик всё же представил план мероприятий, утверждённый 26 августа, согласно которому в парке первого сентября с 10 до 20 часов пройдёт городской детский праздник.

С учётом этого, а также мнения истца, суд обязал городские власти «повторно рассмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия».