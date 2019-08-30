Фрауэнфельд, , 15:20 — REGNUMПолиция ведет учет пропавших без вести на Боденском озере с 1947 года. К сегодняшнему моменту, по подсчетам, число тел утопленников приблизилось к сотне, пишет газета Heute.

«В настоящее время в этом списке 99 человек», — сказал шеф речной полиции в швейцарском кантоне Тургау Марсель Кун.

«На глубине 60 метров температура в озере составляет 4 градуса. Это как холодильник. При этой температуре не возникает газов, которые могут поднять тело наверх, — пояснил он. — На глубине до 20 метров велика вероятность того, что тело всплывет на поверхность».

Если сейчас одно из тел пропавших без вести окажется на поверхности, установление личности при помощи ДНК-анализа будет относительно возможным. Кроме того, в опознании помогут записи полицейских участков о пропавших без вести.