Черкесск, , 15:11 — REGNUMВ Карачаево-Черкесии вынесен приговор восьмерым членам экстремистской ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их признали виновными в совершении преступлений, которые квалифицируются статьями УК РФ «Участие в экстремистской организации» и «Незаконный оборот оружия».

По решению Адыге-Хабльского районного суда, всем восьмерым участникам экстремистской ячейки, действовавшей в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, пишет «Коммерсантъ». С учетом того, что все обвиняемые признали свою вину и сотрудничали со следствием им назначено условное наказание.

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Как сообщало ИА REGNUM, экстремистская ячейка организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавшая в Ногайском районе КЧР, была разоблачена в октябре 2018 года. Были задержаны восемь ее членов. У них было обнаружено три пистолета, компьютерная техника и литература с материалами экстремистского содержания. ФСБ сообщило о том, что задержанные распространяли идеи радикального ислама с целью создания на Северном Кавказе государства с шариатской формой правления.