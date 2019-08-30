Лампедуза , Италия, , 15:08 — REGNUMКапитан корабля Mare Ionio, перевозящего нелегальных мигрантов от берегов Ливии в Италию, попросил власти Италии впустить мигрантов в страну в связи с нехваткой на борту судна питьевой воды, передает Il Messaggero в пятницу, 30 августа.

Ранее власти Италии уже разрешили сойти на берег женщинам и несовершеннолетним гражданам с этого корабля.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после ухода «Лиги» из правительства осенью 2019 года новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.