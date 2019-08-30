Денвер, США, , 14:59 — REGNUMЖительница США Диана Санчес подала иск против тюрьмы города Денвер (штат Колорадо), где она находилась за кражу личных данных: персонал исправительного учреждения не оказал ей никакой помощи в момент родов. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Женщина рожала сына, находясь в одиночной камере в июле 2018 года. В иске говорится, что весь пятичасовой процесс родов оказался записан камерой видеонаблюдения. Крики и просьбы Санчес о помощи сотрудники тюрьмы, в том числе медсестра, игнорировали. Лишь за 45 минут до появления ребенка на свет ей в камеру протянули плед. Сотрудник тюрьмы вошел в камеру уже после того, как ребенок родился на тюремной койке.

Адвокат Санчес Мэри Ньюман, и после родов помощь не оказывалась: новорожденный не был омыт и согрет, а пуповину перерезали лишь спустя четверть часа.

Руководство тюрьмы отвергает предъявленные обвинения и указания на ошибки. Однако после этого случая оно изменило внутренний распорядок. Теперь беременные женщины могут быть госпитализированы без разрешения медсестры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа суд обязал одну из тюрем штата Айдахо оплатить операцию по смене пола одному из заключенных. Если тюрьма этого не сделает, суд приравняет моральные страдания заключенного к жестокому наказанию.