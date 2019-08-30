Днепропетровск, Украина, , 14:57 — REGNUMВ городе Желтые Воды Днепропетровской области Украины продали памятник основателю советского государства Владимиру Ленину как металлолом, сообщает 30 августа ТСН.

Отмечается, что шеститонный бронзовый памятник продали на электронном аукционе, участниками которого были четыре покупателя, их данные не разглашаются. Памятник, демонтированный в 2014 году, продали за $19,8 тыс.

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Издание уточнило, что монумент был принудительно выставлен на продажу одной из коммунальных предприятий, чтобы заплатить долги. В мэрии города намерены обжаловать решение о продаже памятника в суде, поскольку монумент не принадлежит этому предприятию и имеет культурно-историческую ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации, который уравнивает коммунизм и нацизм. Во исполнение этого закона на Украине переименовали более 52 тыс. географических объектов.

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