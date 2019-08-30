Берлин, , 14:55 — REGNUMПодавляющее большинство жителей Германии выступают против выплат репараций Польше и Греции за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. Это следует из результатов социологического опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого информационного агентства DPA. Об этом сообщает «Польское радио».

По мнению 68% опрошенных, вопрос о возмещении ущерба, причинённого Польше и Греции во время Второй мировой войны, юридически и политически решён и закрыт. 7% высказались за начало переговоров с Польшей и Грецией по этому вопросу, а 11% считают, что дело должен решить международный трибунал. Остальные затруднились с ответом.

В августе 1953 года СССР отказался от репараций со стороны Германской Демократической Республики, после чего Польша сделала то же самое.

По соглашению 1960 года власти ФРГ выплатили Польской Народной Республике 115 млн западногерманских марок. По мнению нынешнего германского руководства, все репарационные требования были закрыты договором 2+4 между ФРГ, ГДР и державами-победителями в 1990 году. Этот договор открыл дорогу объединению Германии.

В апреле 2019 года парламент Греции обязал правительство выдвинуть Германии репарационные требования, оцениваемые греческими экспертами в 290 млрд евро.

Требования польской стороны уже достигли 850 млрд долларов. Такую цифру назвал председатель парламентской группы по репарациям Аркадиуш Муларчик. С претензиями к Германии неоднократно выступали многие польские официальные лица, в том числе премьер Матеуш Моравецкий и глава МИД Яцек Чапутович. Польские политики говорят, что не отвечают за действия руководства ПНР, а в начале 1990-х годов Польша подверглась давлению со стороны Германии по вопросу вступления в Евросоюз.