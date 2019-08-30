Новосибирск, , 14:49 — REGNUMВ Сибирском федеральном округе завершается работа по приёмке школ к новому учебному году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области, всего проверку на пожарную безопасность в Сибири прошли 5740 образовательных учреждений.

«За время проверок выявлено порядка 4 500 нарушений требований правил противопожарного режима, которые устранили до начала учебного процесса. Так, в Новосибирской области в 983 принятых школах было устранено более 600 нарушений», — отметили в управлении.

Отмечается, что основные нарушения были связаны с оставленным после ремонтных работ строительным мусором. Кроме того, во многих школах в установленных местах не было первичных средств пожаротушения, а парты были выставлены в коридоры. При этом все недочёты устранялись сразу же.

Читайте также: Готовность школ к 1 сентября — трансляция