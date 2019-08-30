Москва, , 14:48 — REGNUMМожно только посочувствовать украинским политикам, которые сами себя загнали в идиотскую ситуацию, обязав всю страну общаться на полумертвом и полуискусственном языке, созданном на основе малороссийских диалектов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Выучить мову несложно, но для реального использования она не очень пригодна — в разных частях страны свои варианты украинского, а литературный язык, который в последние годы искусственно конструируют по принципу «або не як у москалив», насыщая польскими, немецкими и венгерскими словами и просто искусственными конструкциями, в реальной жизни почти не используется.

Несомненно, длительное насаждение украинского языка со временем принесет свои плоды — в современном Израиле же общаются на иврите, который был реконструирован по древнееврейским текстам в XIX веке.

Ну и украинцы привыкнут со временем, телевидение, школа и армия творят в этом смысле чудеса — взгляните хотя бы на русский язык, в котором за последние полтора века диалекты превратились в экзотику для этнографов, почти полностью выйдя из употребления. Главное, чтобы для такого насаждения украинскому государству хватило срока существования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде депутат Антона Киссе пытался произнести речь, мешая украинские слова с русскими, в итоге после смеха со стороны своих коллег перешел на русский язык.

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