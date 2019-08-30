Ереван, , 14:48 — REGNUMПилотный проект по оптимизации школьных предметов в Армении планируется запустить с 1 сентября 2020 года. Об этом 30 августа заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян, сообщает издание «Новости-Армения».

По её словам, пилотный проект будет запущен в одной из областей республики. В рамках инициативы предлагается сократить количество школьных предметов за счет объединения общих тем. Замминистра добавил, что высвободившиеся часы будут использованы для изучения скомбинированных тем.

Напомним, 27 августа пресс-секретарь министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Анжела Кждрян заявила, что 1 сентября занятий в школах не будет, но состоятся торжественные мероприятия в честь Дня знаний.

Читайте также: SOS: Кто спасёт армянские язык и литературу?