Роттердам, Нидерланды, , 14:56 — REGNUMГород Роттердам в Нидерландах выбран местом проведения в 2020 году международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом 30 августа сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

Нидерланды получили право проведения фестиваля «Евровидения — 2020» после победы в конкурсе этого года в Израиле голландца Дункана Лоуренса, исполнившего балладу «Arcade».

Полуфинал песенного конкурса пройдет на арене Ahoy Роттердама 12 и 14 мая 2020 года, а 16 мая состоится Гранд-финал среди финалистов.