Веденский район, , 14:41 — REGNUMВ Чечне к 1 сентября открылась новая школа. В ней будут учиться около 720 школьников из села Махкеты в горном Веденском районе. Денежные средства на строительство учебного заведения были выделены Региональным общественным фондом имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 29 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, школу назвали в честь умершего главы управления Ростехнадзора по Чеченской Республике Шайхи Хазуева, который был «порядочным и уважаемым в обществе человеком, настоящим патриотом нашего Отечества».

Кадыров сообщил, что властями Чечни реализуется задача по созданию в ближайшем будущем более 10 тысяч ученических мест, что позволит ликвидировать трехсменную систему обучения и сделает пребывание детей в школах комфортным. Это в свою очередь, по мнению чеченского лидера, будет способствовать «многократному повышению качества образования».

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